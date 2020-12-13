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Журналист LIGA.Life получила премию "Высокие стандарты журналистики"

13.12.2020, 10:16
Журналист LIGA.Life получила премию
Ирина Андрийцев (Фото - Facebook)

Журналист LIGA.Life Ирина Андрейцив получила премию "Высокие стандарты журналистики" за быстрое и качественное развитие в профессии. Награждение лауреатов проходило 12 декабря во Львове. 

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Издание Крым.Реалии стало лауреатом премии за качественный региональный и нишевый медийный проект. Денежное вознаграждение журналисты решили передать на помощь крымским детям, страдающим от российской оккупации. 

Телеведущая UA:Перший Мирослава Барчук победила в категории за устойчивый, качественный медийный продукт. 

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Владислав Сердюк
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LIGA.Life Ирина Андрейцив Высокие стандарты журналистики

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