Журналист LIGA.Life получила премию "Высокие стандарты журналистики"

Журналист LIGA.Life Ирина Андрейцив получила премию "Высокие стандарты журналистики" за быстрое и качественное развитие в профессии. Награждение лауреатов проходило 12 декабря во Львове.

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Издание Крым.Реалии стало лауреатом премии за качественный региональный и нишевый медийный проект. Денежное вознаграждение журналисты решили передать на помощь крымским детям, страдающим от российской оккупации.

Телеведущая UA:Перший Мирослава Барчук победила в категории за устойчивый, качественный медийный продукт.

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Владислав Сердюк

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