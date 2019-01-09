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09.01.2019, 14:20

Голодовка на шахте Кураховская: женщин посетила миссия ОБСЕ

Голодовка на шахте Кураховская: женщин посетила миссия ОБСЕ - Фото
Голодвка на шахте Кураховская (фото - КСПУ)

Представители миссии хотели узнать, почему сотрудницы решили начать голодовку и донести информацию о ситуации до международного сообщества

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Представители миссии ОБСЕ посетили сотрудниц шахты Кураховская госпредприятия "Селидовуголь", которые голодают восьмые сутки. Об этом сообщила конфедерация свободных профсоюзов Украины. 

Представители миссии хотели выяснить, почему работницы решились на голодовку, и пообещали донести до международного сообщества информацию о ситуации, которая сложилась с невыплатой зарплаты. 

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Одну из сотрудниц Майю Левандовскую уговорили прекратить голодовку из-за того, что у нее ухудшилось состояние здоровья. Но ее заменила другая сотрудница Елена Сорокина.

Сейчас голодовку держат также отборщицы проб отдела технического контроля шахты Катерина Богдан и Наталья Медникова и лаборантка углехимической лаборатории Лариса Малик.

Акция протеста на шахте началась еще 17 декабря, а голодовка - 2 января. Сотрудникам непромышленной группы не выплатили зарплату за три с половиной месяца. 

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Теги: Селидовуголь, зарплата, голодовка, Кураховская
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