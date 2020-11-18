Гололед на дорогах и заморозки. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды – карта

Сегодня в Украине осадков не ожидается

По данным Укргидрометцентра, утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях – гололед, на дорогах гололедица ( I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В Киеве в течение суток 18 ноября ожидается гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

19 ноября в восточных областях на дорогах – гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – отмечается в сообщении.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.

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Арина Толина

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