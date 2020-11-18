UA

Гололед на дорогах и заморозки. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды – карта

18.11.2020, 10:04
Гололед на дорогах и заморозки. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды – карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в Украине осадков не ожидается

По данным Укргидрометцентра, утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях – гололед, на дорогах гололедица ( I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Киеве в течение суток 18 ноября ожидается гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Карта погоды на 18 ноября

19 ноября в восточных областях на дорогах – гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – отмечается в сообщении.

  • 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса. 

Читайте также: В Украину пришел антициклон Ramesh: какой будет погода – карта

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
погода заморозки карта гололед

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 