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Гончарук поручил провести кампанию в поддержку вакцинации

Гончарук поручил провести кампанию в поддержку вакцинации - Фото
Фото: facebook.com/KabminUA
26.11.2019, 21:50

Премьер назвал низким уровень вакцинации населения

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главам областных государственных администраций начать в регионах информкампанию по вакцинации и провести аудит вакцин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

После аудита чиновники должны будут отчитаться о результатах перед Минздравом.

По словам Гончарука, в некоторых областях большие проблемы с оборудованием, вакцины хранят в старых советских холодильниках.

Также премьер назвал низким уровень вакцинации населения. По его словам, о прививках распространяют множество мифов и недостоверной информации. Гончарук заверил, что вакцин в Украине есть достаточное количество.

Премьер заявил, что своевременная вакцинация — это вопрос коллективной безопасности людей.

Недавно Православная церковь Украины поддержала вакцинирование украинцев от инфекций, заявив, что "ответственность за избежание эпидемий лежит на каждом из нас".

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