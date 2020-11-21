Google разработал приложение для слабовидящих бегунов, оно заменит собаку-поводыря: видео

Приложение будет "смотреть" на дорогу за бегуна, подсказывая ему дальнейший маршрут

Подразделение Google Research совместно с одной из школ США по обучению собак-поводырей разработало специальное приложение для смартфонов. Благодаря ему люди, у которых есть проблемы со зрением, смогут самостоятельно бегать без собак-поводырей, сообщается в блоге Google.

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Создатели применили в приложении технологию "компьютерного зрения": нейросеть считывает то, что происходит на дороге и вокруг, трансформируя сигналы в аудио-подсказки для бегущего. Примечательно, что работает программа даже в режиме оффлайн.

Испытателем приложения стал доброволец Томас, потерявший зрение много лет назад и бегавший с собакой-поводырем.

Чтобы приложение работало должным образом, телефон закрепляют на поясе так, чтобы его камера смотрела вперед на дорогу и подсоединяют к наушникам: левый наушник отвечает за отклонения от траектории маршрута в левую сторону, правый – за правую. Чем сильнее будет отклонение, тем громче будут звучать подсказки.

В ноябре 2019 года харьковчанин пробежал 150 км до Полтавы за 15 часов: видео.

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Дарья Мостовая

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