Харьковчанин пробежал 150 км до Полтавы за 15 часов: видео

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Бегун сделал лишь три остановки

Харьковчанин Сергей Прескорник совершил пробег от Харькова до Полтавы за 15 часов. Об этом сообщает МГ Объектив.

Мужчина сделал в пути лишь три остановки, потратил за пробег около 10 000 калорий и потерял 5 кг веса.

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"На 70-м километре произошло то, что называется в беговом сообществе "накрыло". Начало что-то мерещиться, начал вспоминать то, чего никогда бы не вспомнил... Я уже и песни пел, и стихи рассказывал, чтобы отвлечься максимально", - рассказал о трудностях бегун.

По словам спортсмена, пробегом он хотел привлечь внимание к проблемам экологии, а также показать, что люди способны на многое.

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Теги: спорт, Харьков, полтава, бег, бегун, марафон, Сергей Прескорник, бегущая борода
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