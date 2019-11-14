Харьковчанин пробежал 150 км до Полтавы за 15 часов: видео

Харьковчанин Сергей Прескорник совершил пробег от Харькова до Полтавы за 15 часов. Об этом сообщает МГ Объектив.

Мужчина сделал в пути лишь три остановки, потратил за пробег около 10 000 калорий и потерял 5 кг веса.

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"На 70-м километре произошло то, что называется в беговом сообществе "накрыло". Начало что-то мерещиться, начал вспоминать то, чего никогда бы не вспомнил... Я уже и песни пел, и стихи рассказывал, чтобы отвлечься максимально", - рассказал о трудностях бегун.

По словам спортсмена, пробегом он хотел привлечь внимание к проблемам экологии, а также показать, что люди способны на многое.

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