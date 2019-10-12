Рекорд. Человек смог пробежать марафон менее чем за 2 часа: видео

Сегодня, 12 октября, впервые в истории человек смог пробежать марафонскую дистанцию ​​(42,195 км) за время меньшее, чем 2 часа. Кениец Элиуд Кипчоге во время забега утром в Вене преодолел марафон за рекордные 1 час 59 минут 40 секунд. Об этом сообщает INEOS 1:59 Challenge.

Отмечается, что забег, основная дистанция которого пролегала вдоль главной аллеи парка Пратер в центральной части города, был специально устроен для установления рекорда - участие в нем принимал только 34-летний Кипчоге.

Полное видео забега:

Сообщается, что место и время марафона были выбраны заранее, чтобы обеспечить марафонцу самые благоприятные и комфортные условия.

Бежать с правильной скоростью Кипчоге помогал 41 спортсмен - лучшие бегуны мира, которые поочередно сменяли друг друга.

Забег проходил в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, профинансированного британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом. Отмечается, что продемонстрированный Кипчоге результат в 1:59:40 не будет считаться официальным мировым рекордом, поскольку он проходил не в условиях соревнований Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) и без соблюдения всех требований при официальных соревнованиях.

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Официальный мировой рекорд, установленный в 2018 на Берлинском марафоне - 2:01:39, также принадлежит Кипчоге.

В мае 2017 года в итальянском Монце спортсмен уже пытался "выбежать из двух часов", но тогда ему не хватило 25 секунд - он пробежал марафонскую дистанцию ​​за 2:00:25.

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