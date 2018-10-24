В Японии бегунья 200 м ползла к финишу со сломанной ногой: видео

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При этом спортсменку, пока она ползла к финишу, сняли с соревнований, но ей самой об этом почему-то не сказали

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Во время марафона с эстафетой в японской префектуре Фукуока одна из спортсменок сломала ногу и около 200 метров ползла к финишу на коленях. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Уточняется, что легкоатлетка упала на 3,6-километровой дистанции.

При этом, пока она на окровавленных коленях ползла к финишу, менеджер команды решил снять ее с соревнований. Однако судья по неизвестной причине не сообщил об этом пострадавшей спортсменке сразу.

Как отмечает издание, коллега по команде, которая ждала передачи эстафеты от бегуньи, расплакалась, когда увидела ее усилия.

Врачи говорят, что выздоровление спортсменки займет три-четыре месяца.

Менеджер команды посетил ее в больнице и принес свои извинения.

Ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу для украинской сборной на Играх непокоренных в Сиднее.

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Теги: япония, перелом, марафон, спортсменка, эстафета
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