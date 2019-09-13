Госдеп: США выделили $1 млн на вещание на Крым и Донбасс

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США выделили около $1 млн на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территории временно оккупированного Крыма и часть Донбасса. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Радио Свобода.

"USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти $1 млн в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудования, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирному украинскому вещанию", - сказал Кент.

По словам главы отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонида Семенченко, Украина уже установила четыре передатчика.

"В июне этого года уже получено четыре современных цифровых передатчика производства немецкой компании", - отметил он.

Крымская правозащитная группа по итогам сентябрьского мониторинга установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован.