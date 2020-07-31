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Град, шквалы и ливни. Синоптики рассказали о погоде в последний день июля

31.07.2020, 10:52
Град, шквалы и ливни. Синоптики рассказали о погоде в последний день июля - Фото
Иллюстративное фото: needpix.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни жара спадет

Сегодня в западных и северных областях в течение дня ожидаются +21, +25 градусов, дожди с грозами, местами ливни со шквалами пройдут в Прикарпатье, на востоке и в южной части. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, в центре – без осадков, в Киеве +24 градуса.

Синоптики предупреждают, что в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях - грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Карта погоды на 31 июля

Завтра, 1 августа, на севере- дождь, +24 градуса, в центре +22 градуса, западе +25 градусов, юге +28 градусов.

Карта погоды на 1 августа

Арина Толина
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