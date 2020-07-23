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Грозовые дожди и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода - карта

23.07.2020, 10:45
Грозовые дожди и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода - карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время грозовые дожди - на западе

Четверг, 23 июля, в Украине будет преимущественно сухим, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, сухую погоду принесет антициклон Albreht, температура воздуха ожидается +23, + 29 градусов, на юге до +25, +30 градусов.

Карта погоды на 23 июля

В Киеве – без осадков, +23 градуса.

"Ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой. В ближайшее время грозовые дожди - на западе, на севере - периодические осадки в конце недели, юг, восток, большинство центра - в сухой погоде", - уточнила Диденко.

  • 22 июля сообщалось, что через Украину пройдет атмосферный фронт.

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Арина Толина
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