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Грозы, град и шквалы. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Грозы, град и шквалы. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Дождь (фото - LIGA.net)
24.06.2020, 11:21

Сегодня погода ухудшится на всей территории страны

24 июня в Украине, кроме востока, ожидаются грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с; в большинстве западных областей значительные дожди (I уровень опасности). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В Киеве грозы, области - днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м /с.

По информации УкрГидрометцентра, 24 июня на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в течение дня температура воздуха снизится до +23, + 27 градусов, на западе будет + 20, + 25 градусов, юге и юго-востоке + 26, + 30 градусов.

Карта погоды на 24 июня

Карта погоды на 24 июня (фото - meteo.gov.ua)

В Сумской, Харьковской и Луганской областях существенные осадки маловероятны.

"Во второй половине недели жара начнет возвращаться", - уточнила синоптик.

  • 23 июня сообщалось, что на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

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Арина Толина
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