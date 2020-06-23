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Наводнения и эвакуация. Что происходит в Западной Украине: видео

Наводнения и эвакуация. Что происходит в Западной Украине: видео - Фото
Спасательные работы в селе Кропивник Калушского района Ивано-Франковской области (Фото: ГСЧС)
23.06.2020, 21:27

В Западной Украине продолжаются наводнения, вызванные сильными дождями, которые привели к разливам рек

На западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

По данным ГСЧС, в 84 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено: более 800 домохозяйств; 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов; размыто более 15 км дорог; произошло девять оползней; разрушено 280 метров береговых укреплений; с 29-ю населенными пунктами отсутствует дорожное сообщение.

В селе Шешоры из-за поднятия уровня воды в реке Пистинька смыло магазин.

Спасатели эвакуировали 307 человек, из них 48 детей, помогли с буксировкой из зоны затопления водителям четырех транспортных средств, в которых находилось семь человек и две собаки.

В Яремче удалось заснять момент оползня и убегающих людей, у которых буквально земля уходила из-под ног. "Мама, мне страшно!" – кричит бегущий ребенок.

В вертолет ГСЧС Eurocopter Н225 загрузили 2150 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб) для жителей Верховинского района, с которыми нет транспортного сообщение.

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив рассказал о гибели двух человек в Верховинском районе. Еще один человек считается пропавшим без вести.

В Закарпатской области подтопило 70 домохозяйств: 65 в поселке Ясиня и пять в Рахове. В Раховском районе произошли переливы через автодороги. Также подтоплены 40 га пастбищ между селами Сокирница и Стебливка Хустского района.

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В Вижнице Черновицкой области разрушено тело дамбы (№ 21А) на реке Черемош, водой снесены берегоукрепления. Спасатели и служба водного хозяйства укрепляют берег. В городе подтопление пока нет.

Вблизи села Банилив Вижницкого района прорвало дамбу в результате чего подтоплено 18 домохозяйств в Баниливе и 10 – в селе Слобода Банилив. Работники ГСЧС спасли 13 человек из подтопленных жилых домов.

Вблизи села Розтоки Путильского района повреждено 50 метров автодороги регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина протяженностью 50 м, часть дорожного полотна смыло, образовался провал.

В селе Бискив спасатели откачали воду из трех подтопленных домохозяйств и укрепили берега местного ручья.

На хуторе Белый Поток этого же района произошел оползень на территорию частного домохозяйства. Потребности в отселении людей нет.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться, поскольку дожди продолжаются и уровень воды в реке Прут повышается до критического уровня. Он призвал всех быть готовыми к эвакуации.

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Во Львовской области в селе Заречное Стрыйского района разлилась река Турянка.

Подтоплено около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазины, клуб-библиотека.

Пожарно-спасательными отделениями организовали две группы для поиска и спасения людей. С помощью лодок и спасательных жилетов спасли троих человек: мужчину 1971 года рождения, женщину 1974-го и женщину 1960-го, которая обратилась за медицинской помощью в состоянии шока.

На въезде в селе Заречное произошел перелив реки Свича через дорогу, протяженностью 25 м. Проезд к населенному пункту существует.

Синоптики прогнозируют, что в течение ближайших суток сильные ливни в Западной Украине будут продолжаться.

Наталия Медведева
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наводнение закарпатская область львовская область черновицкая область Ивано-Франковская область
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