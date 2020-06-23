Наводнение. Жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации

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Жителей Черновцов и области, которые живут возле реки Прут, призвали быть готовыми к эвакуации, так как ожидается повышение уровня воды до 6,5 метров. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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"Сильные осадки приведут к стремительному повышению уровня воды в реке Прут в пределах Черновцов. Прогнозируемое поднятие уровня — 6,5 метров, а то и выше. Уже сегодня мы предупреждаем и просим все службы, предприятия, людей, которые живут вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных домохозяйств и жилищ и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости", — сказал он.

Уровень воды, по информации Осачука, будет подниматься с 21:00 до 3:00. Наводнение задержится минимум на сутки. Уровень воды начнет спадать только с 25 июня.

Предостережение касается также села Маршинцы Новоселицкого района. В районе этого села уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров.

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Полная актуальная информация о ситуации в западных областях - на сайте ГСЧС.

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