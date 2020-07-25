Грозы и дожди: где на выходных ухудшится погода - карта
25.07.2020, 10:50
Иллюстративное фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на западе - сильные дожди
25 июля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным пресс-службы ГСЧС, в Киеве в первой половине дня – гроза.
В течение дня + 25, + 30 градусов, на юге + 27, + 33 градуса.
В воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными.
- 22 июля сообщалось, что через Украину пройдет атмосферный фронт.
Читайте также: Разбор. "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы в Украине. Что дальше? Спойлер - только хуже
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии