Грозы и дожди: где на выходных ухудшится погода - карта

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на западе - сильные дожди

25 июля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской, пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По данным пресс-службы ГСЧС, в Киеве в первой половине дня – гроза.

В течение дня + 25, + 30 градусов, на юге + 27, + 33 градуса.

В воскресенье, 26 июля, в западной части Украины дожди могут быть сильными.

22 июля сообщалось , что через Украину пройдет атмосферный фронт.

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Арина Толина

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