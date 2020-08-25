Грозы и ливни. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

Сегодня дожди пройдут на западе, севере и в центре страны

По данным Укргидрометцентра, в Киевской области днем 25 августа - грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются грозы, днем в западной части местами сильные дожди.

На западе будет +25 градусов, севере +23 градусов, востоке +31 градус, юге +32 градуса, в центре воздух прогреется до +24 градусов.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.

Арина Толина

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