Грозы и ливни. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта
25.08.2020, 08:33
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сегодня дожди пройдут на западе, севере и в центре страны
По данным Укргидрометцентра, в Киевской области днем 25 августа - грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются грозы, днем в западной части местами сильные дожди.
На западе будет +25 градусов, севере +23 градусов, востоке +31 градус, юге +32 градуса, в центре воздух прогреется до +24 градусов.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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