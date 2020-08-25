UA

Грозы и ливни. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

25.08.2020, 08:33
Грозы и ливни. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня дожди пройдут на западе, севере и в центре страны

По данным Укргидрометцентра, в Киевской области днем 25 августа - грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей ожидаются грозы, днем в западной части местами сильные дожди.

Карта погоды на 25 августа

На западе будет +25 градусов, севере +23 градусов, востоке +31 градус, юге +32 градуса, в центре воздух прогреется до +24 градусов.

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
погода штормовое предупреждение карта гроза ливень

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Путь к свободе: 10 исторических событий, когда Украина отстояла независимость

Путь к свободе: 10 исторических событий, когда Украина отстояла независимость
 