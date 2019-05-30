Грозы, шквалы и град: где и когда ухудшится погода - карта

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31 мая в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях - грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 30 мая в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Черкасской, Кировоградской, Киевской и Одесской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди ( I уровень опасности, желтый).

В Киеве в течение 30 -31 мая грозы (I уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал 28 мая.