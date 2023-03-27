Групповое изнасилование 14-летней девочки. ВСП проверит жалобы на судью, вынесшую приговор

Высший совет правосудия отреагировал на общественное возмущение приговором трем несовершеннолетним насильникам 14-летней девочки в Закарпатской области, который вынесла судья Воловецкого районного суда Софилканич О. А. В пресс-службе ВСП сообщили, что проверят зарегистрированные жалобы о совершении судьей дисциплинарного проступка и дадут оценку в определенном законом порядке.

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В ВСП отметили, что разделяют беспокойство относительно объективности проведенного досудебного и судебного расследования по указанному делу, а также в отношении справедливости определенного судом наказания.

Однако там отметили, что, согласно закону, правосудие в Украине осуществляется исключительно судами и в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства, влияние на судью любым способом запрещается.

"ВСП не наделен полномочием вмешиваться в рассмотрение судами судебных дел, давать оценку имеющимся в деле доказательствам, проверять внепроцессуальным способом законность и обоснованность судебных решений, комментировать их", – говорится в сообщении.

В ВСП объяснили, что проверка законности судебного решения относится исключительно к компетенции суда высшей инстанции, в данном случае – апелляционного суда. По сообщению Офиса генерального прокурора, прокуратура будет оспаривать приговор.

"Высший совет правосудия сообщает, что зарегистрированные жалобы о совершении судьей Воловецкого районного суда Закарпатской области Софилканич О. А. дисциплинарного проступка и сообщения судьи о вмешательстве в ее деятельность как судьи во время осуществления правосудия будут объективно проверены, им будет дана соответствующая оценка в определенном законом порядке", – сообщили в пресс-службе.

В августе 2021 года в селе Верхние Ворота в Закарпатье трое подростков заманили 14-летнюю девочку в подвал дома и изнасиловали ее, снимая это на видео. Затем запись была распространена среди школьников.

16 марта 2023 года судья Воловецкого райсуда Софилканич приговорила виновных к пяти годам заключения, однако освободила всех троих от наказания, назначив испытательный срок в два года.

Офис омбудсмена Верховной Рады отреагировал на судебный приговор: случай взят под особый контроль, будут тщательно проанализированы действия суда, а также все участники процесса.

Вадим Ребрина

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