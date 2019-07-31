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"Гулять, но не прогуливать": Супрун дала советы новым нардепам

"Гулять, но не прогуливать": Супрун дала советы новым нардепам - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 10:31

И.о. министра здравоохранения рассказала, как нардепам новой Рады сохранить здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь-то процесс голосования бюджета, или общение с детективами НАБУ). Первая порция советов касаются собственного здоровья, ведь это - прежде всего личная ответственность", - отметила Супрун.

Она рекомендует им питаться сбалансировано. "Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите ее дольше, чем двое суток. В рамках этого периода голодать полезно. Мойте руки. Здороваться за руку нужно учитывая этикет и полезно. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка", - отметила Супрун.

Супрун напоминает, что регулярно нужно посещать семейного врача. "Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса", - добавила Супрун.

Она советует нардепам не забывать о прогулках. "Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк", - уточнила чиновник.

Супрун подчеркнула, что желательно отказаться от курения и алкоголя. "Никогда не садитесь за руль, если выпили. Соблюдайте правила дорожного движения", - сказала она.

И.о. министра здравоохранения также рекомендует нардепам беречь горло. "Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания", - уточнила она.

29 июля Супрун заявила, что пока команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения до новых кадровых назначений в Кабмине.

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