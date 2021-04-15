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Город Хмельницкий получил престижную Премию Европы от ПАСЕ

15.04.2021, 21:39
Город Хмельницкий получил престижную Премию Европы от ПАСЕ - Фото
Скриншот с видео

Хмельницкий получил престижную Премию Европы, которая ежегодно присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) городу, наиболее активному в продвижении европейских идеалов. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

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Там рассказали, что Хмельницкий активно сотрудничает с 13 городами-побратимами: Силистрой (Болгария), Рустави (Грузия), Шяуляем (Литва), Бельцами (Молдова), Цеханувом (Польша), Бором (Сербия), Манисесом (Испания), Крамфорсом ( Швеция), Старобельском (Украина), Кармелем (Израиль), Агуаскальентесом (Мексика), Модесто (США) и Шицзячжуанем (Китай).

Хмельницкий постоянно стремится к расширению сотрудничества и установлению экономического, научного, технического и культурного партнерства с новыми городами. Город также озабочен проблемами окружающей среды и реализует проекты в этой области, отмечается в пресс-релизе ПАСЕ.

Также там отметили, что в Хмельницком проводят совместные программы школ, колледжей и университетов с учебными заведениями других европейских стран. Кроме того организуют "Недели Европы" в школах, знакомят молодежь с историей, культурой и традициями европейских стран.

С 2003 года Хмельницкий отмечает День Европы. В частности, в городе проводят фестивали европейской культуры под лозунгом "Европа в нашем сердце".

Отдельно в ПАСЕ отметили создание в Хмельницком уникального проекта – онлайн-платформы городов-побратимов с освещением инвестиционных и экспортных возможностей, а также презентацией стратегических проектов. Платформа позволяет людям найти полезную информацию о городах-побратимах и завязать полезные контакты, говорят в ПАСЕ.

Три других города – а именно немецкие Бамберг и Мюнстер и польский Кельце – вошли в шорт-лист премии.

Справка. Премия Европы, учрежденная ПАСЕ в 1955 году, является высшей наградой для города за его действия на территории Европы. Приз состоит из кубка, диплома и стипендии, которая может быть потрачена на ознакомительную поездку в европейские учреждения для молодежи из города-победителя.

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Вадим Ребрина
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ЕС пасе хмельницкий
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