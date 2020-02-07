Холод долго не продержится: погода на конец недели - карта

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Небольшой мороз ожидается в Украине в конце недели, но к воскресенью уже потеплеет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 7 февраля, в Киеве, центральных областях и на востоке страны от 3 до 5 градусов мороза, ночью - до 8-10 градусов мороза. В южных и западных областях до -3, ночью - до 6-8 градусов ниже 0. По всей стране ожидается небольшой снег.

В субботу температура поднимется до -1 - +1 градуса, но на востоке Украины будет еще холодно - до -5, ночью до -13. Осадков не ожидается.

В воскресенье прогнозируется потепление в западных, центральных и южных областях: воздух прогреется до 3-5 выше 0. На востоке сохранится холодная погода: 3-5 градусов мороза днем, до -13 ночью. Осадков не ожидается.