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Холодно, дождь и снег: прогноз погоды на воскресенье, карта

Холодно, дождь и снег: прогноз погоды на воскресенье, карта - Фото
Фото: pixabay.com
22.03.2020, 09:20

В воскресенье в Украине ожидаются дожди и снег, от +2 до +5 градусов в западных и центральных областях, от +6 до +9 - в восточных и южных

В воскресенье, 22 марта, ожидается от 2 до 9 градусов тепла, дожди и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных и центральных областях сегодня будет холодно - от +2 до +5 градусов. Во многих областях и в Киеве пройдет снег, ветер - северо-восточный, от 7 до 12 м/с. В Киеве - от +2 до +4 градусов.

Немного теплее будет в Луганской, Днепропетровской и Николаевской областях (от +5 до +7) и в Донецкой области (от +6 до +8). Ожидаются дожди, ветер - юго-западный, от 7 до 12 м/с.

В Одесской, Херсонской и Запорожской областях и в оккупированном Крыму ожидается до 9 градусов тепла, также могут пройти дожди, ветер южный и юго-западный, от 7 до 12 м/с.

Погода на воскресенье, 22 марта - Укргидрометцентр

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Денис Юдин
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