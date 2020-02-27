Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Погода (фото - pixabay.com)

В марте 2020 года синоптики ожидают, что среднемесячная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла по Цельсию, что на 2-3 градуса больше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 24-44 мм, а в горных районах - 36-80 мм, что находится в пределах средних значений.

В Укргидрометцентре заявляют, что средняя температура воздуха обычно составляет от 3 градусов мороза до 2 тепла, а на Закарпатье и юге местами 3-6 градусов. Там напоминают, что в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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