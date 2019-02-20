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20.02.2019, 17:45

Хоть жить на Марс: ученый из Ужгорода изобрел способ жить без еды

Хоть жить на Марс: ученый из Ужгорода изобрел способ жить без еды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинский ученый, возобновив старые исследования и работая совместно с французами, открыл способ переработки отходов жизнедеятельности в органику

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Доктор химических наук Василий Гомонай из Ужгорода заявил, что изобрел способ переработки отходов жизнедеятельности (углекислого газа) в органику, благодаря которому можно длительное время существовать без обычной еды, передает Укринформ.

Гомонай - доктор химических наук, известный украинский химик, его учебники по химии и физике изучают в украинских университетах.

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Ученый пояснил, что процесс окисления метана на фосфатных катализаторах начал исследовать еще в 1960-1970-х годах и разрабатывал модель на тогдашней технике. Недавно он вернулся к разработкам уже вместе с французскими коллегами и они по-новому подсчитали все данные.

"Мы сделали научное открытие, которое позволяет делать из отходов продукты для дальнейшего использования, минуя очень много стадий. Суть в том, что, окисляя метан, который можно добывать из отходов, можем получать углеводы. Это ноу-хау может пригодиться для долгих путешествий в космосе, когда мало еды или ее нет, например, в путешествиях на Марс и жизни на этой планете", - рассказал Гомонай.

По словам ученого, сейчас в Америке проводят эксперимент, где на людях испытывают подобную методику - получения синтетических продуктов из продуктов жизнедеятельности в замкнутом цикле. Он также рассказал, что подобный эксперимент в 1990-х годах проводили в Москве, тогда удалось экспериментально доказать на примере трех людей, которые год прожили в замкнутой среде, что этим способом можно поддерживать жизнедеятельность, не употребляя больше ничего, кроме воды.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи из университетского колледжа Лондона определили, что внутренние камни Стоунхенджа происходят из рудников, которые находятся на расстоянии 230 километров от Эймсбери.

 

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Теги: наука, ужгород, открытие, еда, ученый, переработка, жизнедеятельность
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