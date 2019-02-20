Хоть жить на Марс: ученый из Ужгорода изобрел способ жить без еды

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Доктор химических наук Василий Гомонай из Ужгорода заявил, что изобрел способ переработки отходов жизнедеятельности (углекислого газа) в органику, благодаря которому можно длительное время существовать без обычной еды, передает Укринформ.

Гомонай - доктор химических наук, известный украинский химик, его учебники по химии и физике изучают в украинских университетах.

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Ученый пояснил, что процесс окисления метана на фосфатных катализаторах начал исследовать еще в 1960-1970-х годах и разрабатывал модель на тогдашней технике. Недавно он вернулся к разработкам уже вместе с французскими коллегами и они по-новому подсчитали все данные.

"Мы сделали научное открытие, которое позволяет делать из отходов продукты для дальнейшего использования, минуя очень много стадий. Суть в том, что, окисляя метан, который можно добывать из отходов, можем получать углеводы. Это ноу-хау может пригодиться для долгих путешествий в космосе, когда мало еды или ее нет, например, в путешествиях на Марс и жизни на этой планете", - рассказал Гомонай.

По словам ученого, сейчас в Америке проводят эксперимент, где на людях испытывают подобную методику - получения синтетических продуктов из продуктов жизнедеятельности в замкнутом цикле. Он также рассказал, что подобный эксперимент в 1990-х годах проводили в Москве, тогда удалось экспериментально доказать на примере трех людей, которые год прожили в замкнутой среде, что этим способом можно поддерживать жизнедеятельность, не употребляя больше ничего, кроме воды.

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