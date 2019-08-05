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И снова ОАСК. Прокурор Сус восстановился в должности

И снова ОАСК. Прокурор Сус восстановился в должности - Фото
Дмитрий Сус (фото - скриншот видео ТСН)
05.08.2019, 13:26

Дмитрий Сус был уволен из Генпрокуратуры после систематического недостоверного декларирования имущества и доходов

Судья ОАСК Руслан Арсирий удовлетворил иск экс-прокурора департамента экономических преступлений Генпрокуратуры Дмитрия Суса и отменил приказ ГПУ его увольнении. Фото решения суда опубликовал в Facebook член Совета общественного контроля при НАБУ Роман Маселко.

Юрист пишет, что решение было вынесено, несмотря на заверения судьи о блокировании работы ОАСК из-за обысков.

"26 июля во время обыска НАБУ судья Арсирий рассказывал всем, что работа суда полностью заблокирована и все дела отложены. Может и так, но вот именно в этот день Арсирий провел судебное заседание по делу Суса, которое пылилось два года. И уже 1 августа, как раз перед вручением подозрений Вовку энд ко, появилось решение об отмене приказа об увольнении Суса", - сообщает Маселко.

Сус был уволен из ГПУ в сентябре 2017-го. До этого он дважды привлекался ГПУ к дисциплинарной ответственности. Первый раз выговор был вынесен после скандала с "бабушкиным" внедорожником Audi Q7, который он не указал в декларации. Второй - за отсутствие в его декларации автомобиля Citroen CA, комнаты в прокурорском общежитии в Киеве, а также информации о продаже авто Peugeot и Citroen.

В марте 2019-го судом был отменен первый приказ о вынесении выговора.

Сус использовал этот юридический факт для восстановления в должности, аргументировав, что без первого выговора увольнение должно считаться необоснованным.

Кроме того, Сус указал, что он в приказе об его увольнении была допущена ошибка в написании его должности.

Ранее САП передала в суд обвинительный акт против Дмитрия Суса. Его подозревают в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

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