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Дело Ющенко: в ГПУ завершили расследование

Дело Ющенко: в ГПУ завершили расследование - Фото
Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 18:55

Свидетелями по делу проходят первые лица государства времен правления третьего президента

Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в отношении третьего президента Виктора Ющенко о деле выведения из государственной собственности резиденции Межигорье.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на начальника Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрея Радионова.

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд", - сказал он.

Родионов добавил, что свидетелями по делу проходят бывшие первые лица государства времена президентства Ющенко. В частности, он отметил, что речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилию не назвал.

В пресс-службе ГПУ информацию по запросу LIGA.net пока подтвердить пока не могут.

Ющенко объявили подозрение 6 июня по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

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