Суд дважды отказался арестовывать имущество Ющенко

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Печерский суд Киева дважды отказал следователю генпрокуратуры в аресте имущества третьего президента Виктора Ющенко, сообщает Судебный репортер со ссылкой на решения суда.

По информации издания, суд отказывал следователю 8 июля (судья Пидпалый) и 25 июля (судья Писанец).

По мнению следствия, Ющенко содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

Следователь просил арестовать имущество Ющенко, чтобы обеспечить его возможную конфискацию в будущем. Суд посчитал, что следствием не представлено никаких доказательств, что Ющенко намеревается отчуждать свое имущество. Также суд не получил документов, подтверждающих оценку имущества, которое фигурирует в подозрении.

Кроме этого, судья Писанец считает, что, поскольку материалы в отношении Ющенко были выделены в конце мая в отдельное производство, то речь идет о производстве 2019 года. В этом случае дело подследственно НАБУ, а не ГПУ, и нарушение правил подследственности повлечет за собой признание доказательств недопустимыми.

В решении от 9 июля приводится список имущества Ющенко. Речь идет о четырех земельных участках на территории Старобезрадичевского сельского совета в Киевской области, половине от каждого из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, жилом доме с хозяйственными зданиями и сооружениями и еще одном жилом доме.

Ранее руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что Ющенко инкриминируют ч. 5 ст. 191 - содействие завладению Межигорьем. По его словам, речь идет об имуществе, которое есть "у Ющенко по реестрам".

6 июня Ющенко объявили подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

Читайте также: Межигорье. Ющенко ходил на допрос в ГПУ: обвинения отвергает