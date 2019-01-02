"Игнор российского": как встречали Новый год в Луганске

Луганск, декабрь 2018 (фото - LIGA.net)

Некоторые проукраински настроенные жители временно оккупированного Луганска проигнорировали празднование "российского" Нового года по московскому времени. Об этом сообщили LIGA.net сегодня несколько собеседников на правах анонимности.

По их словам, они отмечали Новый 2019 год "вместе с Украиной", несмотря на разницу во времени - один час.

Реклама

"Я – гражданка Украины, у меня украинский паспорт, поэтому встречала украинский Новый год", - отметила луганчанка Марина.

"Только нашего (Нового года по киевскому времени, - ред.) и ждали, игнор российского", - подчеркнул другой источник.

Отвечая на вопрос LIGA.net, какое желание загадала, Марина сказала: "Для родных – здоровья, а глобально, хочу, чтобы процветала страна, которую я очень люблю, а для меня – это Украина".

Собеседники добавили, что цены на продукты питания накануне Нового года выросли в 1,5-2 раза.

В ночь с 31 декабря на 1 января в городе отменили комендантский час.