Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 08:56

"Игнор российского": как встречали Новый год в Луганске

"Игнор российского": как встречали Новый год в Луганске - Фото
Луганск, декабрь 2018 (фото - LIGA.net)

Местные жители в оккупации рассказали LIGA.net о настроениях в новогоднюю ночь

Реклама
Реклама

Некоторые проукраински настроенные жители временно оккупированного Луганска проигнорировали празднование "российского" Нового года по московскому времени. Об этом сообщили LIGA.net сегодня несколько собеседников на правах анонимности.

По их словам, они отмечали Новый 2019 год "вместе с Украиной", несмотря на разницу во времени - один час.

Реклама

"Я – гражданка Украины, у меня украинский паспорт, поэтому встречала украинский Новый год", - отметила луганчанка Марина.

"Только нашего (Нового года по киевскому времени, - ред.) и ждали, игнор российского", - подчеркнул другой источник.

Отвечая на вопрос LIGA.net, какое желание загадала, Марина сказала: "Для  родных – здоровья, а глобально, хочу, чтобы процветала страна, которую я очень люблю, а для меня – это Украина".

Собеседники добавили, что цены на продукты питания накануне Нового года выросли в 1,5-2 раза.

В ночь с 31 декабря на 1 января в городе отменили комендантский час.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, Луганск, новый год
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 