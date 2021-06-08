ИМИ составил список "пророссийских и антизападных" сайтов: кто вошел в топ

Институт массовой информации выделил ряд СМИ, продвигающих пророссийские и антизападные нарративы – в них чаще всего замечали фейки, манипуляции и информационные кампании, которые проводились одновременно с пропагандистскими медиа РФ. Об этом сообщается на сайте ИМИ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В топ-6 "прокремлевских и антизападных" сайтов вошли Страна.юа, 112.ua, ZIK, NewsOne, Голос и Вести. При этом, медиаресурсы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – 112.ua, ZIK NewsOne хоть и потеряли часть аудитории после введения санкций СНБО, однако все еще остаются посещаемыми, подчеркнули в ИМИ.

Чаще всего эти СМИ рассказывали о том, что Украиной управляют извне, что эскалация на востоке страны – дело рук самих украинцев, а также о том, что Украина не состоялась как государство. Из "антизападных" тем популярными были "конец легенды демократии в США" и "у Трампа украли победу на выборах".

Согласно октябрьскому исследованию 2020 года "джинсу" чаще всего заказывали местные партии, Слуга народа, За будущее и ОПЗЖ.

Читайте также: Что Россия вливает в уши беларусам об Украине: инфографика ИМИ о кремлевской пропаганде

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.