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IT-шники в пролете. Топ востребованных профессий 2019 года

IT-шники в пролете. Топ востребованных профессий 2019 года - Фото
Фото: depositphotos
20.08.2019, 14:20

LIGA.net удалось выяснить, какие профессии были наиболее востребованы на рынке труда в первом полугодии 2019

Украинские работодатели наиболее часто предлагают вакансии квалифицированным представителям рабочих профессий, обслуживающему персоналу и  высококласным специалистам разных сфер. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре Госслужбы занятости.

На информационный запрос LIGA.net в ведомстве предоставили рейтинг из четырех групп профессий, которые пользовались спросом у работодателей с января по июль 2019.

Лидерами по востребованности являются высококвалифицированные рабочие. Наиболее часто работодатели нуждаются в водителях, швеях, электромонтерах, слесарях, операторах заправочных станций, электрогазосварщиках, трактористах, монтерах путей, токарях, рабочих по комплексному обслуживанию зданий, каменщиках и столярах.

Интересно, что попала в лидерский список и профессия художника.

На втором месте оказались работники сферы услуг. Среди них продавцы, повара, охранники, официанты, пекари, бармены и парикмахеры.

Также высоким является спрос на специалистов с опытом работы - бухгалтеров, врачей, воспитателей, учителей, специалистов государственной службы, фармацевтов, провизоров, а также инженеров и экономистов различных отраслей экономики.

На четвертом месте расположились профессии, не требующие высокой квалификации: подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, укладчики-упаковщики, сторожа, кладовщики и кухонные рабочие.

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