Из-за демонтажа трубопровода загрязнено два гектара земель Закарпатья – СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что ООО "Прикарпатзападтранс" самовольно начало демонтаж ветки трубопровода "Самара – Западное направление", из-за чего было загрязнено два гектара территории в Закарпатье.

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По данным следствия, предприятие, которое занимается транспортировкой нефтепродуктов, начало демонтаж в конце 2018 года. Были демонтированы цистерны и почти 33 км трубопровода.

СБУ считает, что они закапывали в землю опасные отходы из цистерн, что могло привести к экологической катастрофе. Остатками горюче-смазочных материалов загрязнили почти 20 000 кв. м земель, часть из которых – возле местного водозабора.

Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 34 млн грн.

Во время обысков изъята документация, подтверждающая эти действия.

Бывшему главному инженеру компании предъявлено подозрение в служебной халатности.

Продолжается следствие по статьям о загрязнении или порче земель и о служебной халатности, устанавливаются все причастные.

22 сентября 2021 года в СБУ сообщили, что в Закарпатской области чиновник водного хозяйства разрешал теневую добычу песчано-гравийной смеси, прикрывая ее расчисткой и регулированием русел горных рек. Ущерб составил более 56 млн грн.

12 октября Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно сферы охраны природы. За нанесение вреда окружающей среде штрафы вырастут в 8-10 раз.

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Виктория Найдёнова

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