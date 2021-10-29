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Из-за демонтажа трубопровода загрязнено два гектара земель Закарпатья – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 14:17
Из-за демонтажа трубопровода загрязнено два гектара земель Закарпатья – СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что ООО "Прикарпатзападтранс" самовольно начало демонтаж ветки трубопровода "Самара – Западное направление", из-за чего было загрязнено два гектара территории в Закарпатье.

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По данным следствия, предприятие, которое занимается транспортировкой нефтепродуктов, начало демонтаж в конце 2018 года. Были демонтированы цистерны и почти 33 км трубопровода.

СБУ считает, что они закапывали в землю опасные отходы из цистерн, что могло привести к экологической катастрофе. Остатками горюче-смазочных материалов загрязнили почти 20 000 кв. м земель, часть из которых – возле местного водозабора.

Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 34 млн грн.

Во время обысков изъята документация, подтверждающая эти действия.

Бывшему главному инженеру компании предъявлено подозрение в служебной халатности.

Продолжается следствие по статьям о загрязнении или порче земель и о служебной халатности, устанавливаются все причастные.

Из-за демонтажа трубопровода загрязнено два гектара земель Закарпатья – СБУ

Из-за демонтажа трубопровода загрязнено два гектара земель Закарпатья – СБУ

Из-за демонтажа трубопровода загрязнено два гектара земель Закарпатья – СБУ

Из-за демонтажа трубопровода загрязнено два гектара земель Закарпатья – СБУ
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Виктория Найдёнова
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экология сбу закарпатье трубопровод
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