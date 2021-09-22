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Чиновник разрешал предпринимателям раскапывать русло Тисы. Ущерб – более 56 миллионов

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 16:37
Чиновник разрешал предпринимателям раскапывать русло Тисы. Ущерб – более 56 миллионов - Фото
Фото – пресс-служба СБУ

В Закарпатской области руководитель управления государственного водного хозяйства разрешал теневую добычу песчано-гравийной смеси. Он прикрывал ее расчисткой и регулированием русел горных рек, как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, чиновник предоставил предпринимателям полный бесконтрольный доступ для проведения работ без разрешений. Ущерб, причиненный государству, составляет более 56 млн грн.

Руководителю сообщили о подозрении в служебной халатности, а его сообщникам по сделке, пяти руководителям частных предприятий, – в нарушении правил охраны или использования недр. Убытки от их деятельности – более 76 млн грн.

Правоохранители ищут других лиц, причастных к противоправной схеме.

  • 23 мая 2019 года во время масштабного наводнения в Закарпатье больше всего пострадали жители Виноградовского района, были затоплены поля, дворы домов, в некоторых местах и здания.
  • В мае 2019 года кипрская компания Avellana Gold и британская Gofer Mining PLC вступили в борьбу за Мужиевское месторождение золота в Закарпатье.
  • 26 ноября 2020 года директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила, что Карпаты находятся в опасности из-за вырубки лесов и изменений климата.
  • 23 июня 2020 года в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за обильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуировали из аварийных домов.

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Виктория Найдёнова
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Служба безопасности Украины экология закарпатье
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