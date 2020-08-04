Из-за карантина рабочий день увеличился на 48 минут - исследование

Еще в марте протяженность рабочего дня составляла на 2-3 часа больше нормы, сейчас - всего лишь на 48 минут

После введения коронавирусного карантина люди стали работать в среднем на 48,5 минут дольше, а также у них увеличилось количество встреч и переписок. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в июле частной некоммерческой организацией США Национальное бюро экономических исследований.

Примечательно, что еще в марте исследования показывали увеличение рабочего дня на два-три часа, сообщает Bloomberg.

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По результатам июльского исследования, за время карантина выросла не только протяженность рабочего дня, но и количество собраний (на 12,9%), а также число их участников (на 13,5%). Сами же встречи стали короче примерно на 20%. Кроме того, люди намного активнее стали пользоваться электронными почтовыми ящиками, отправляя на 40% больше писем.

Всего в этом исследовании приняли участие более 3 млн пользователей электронной почты из Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Для сравнения - сразу же после введения карантина пользователи посвящали работе на два-три часа больше своего времени, чем обычно. Теперь этот показатель снизился, а в некоторых странах и вовсе вернулся на докарантинный уровень.

17 июня в Кабмине предложили сдвинуть начало рабочего дня для разных сфер экономики, чтобы избежать скопления людей в часы пик.

Дарья Мостовая

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