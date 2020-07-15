Мужчина купил частный остров за €5,5 млн по видеосвязи. Он ни разу там не был

Мужчина приобрел частный остров за 5,5 млн евро. Он там ни разу не был, но ему очень понравились пейзажи, которые он увидел на видео

Мужчина приобрел остров Горс-Айленд около побережья Ирландии за 5,5 млн евро по видеосвязи. Он ни раз не был на этом острове. Об этом сообщает The Guardian.

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"Владелец влюбился в пейзаж. Он специально хотел, чтобы на Британских островах был остров с такими пейзажами, которыми обладает Горс-Айленд. Он не посещал остров перед покупкой, но видел все пейзажи и удобства с помощью видео", - рассказал директор риелторской фирмы, который помогал заключить сделку.

Площадь Горс-Айленд составляет 64 гектара, там есть семь домов, пирс, вертолетная площадка, теннисный корт и спортзал. Также там есть свои собственные системы электро- и водоснабжения, канализация, пляжи и сельскохозяйственные пастбища.

По его словам, владелец начал изучать варианты острова до пандемии COVID-19 и хотел заключить сделку «как можно скорее» после кризиса.

В викторианскую эпоху на Горс-Айленд действовал медный рудник. Население острова составляло 137 человек. Затем он стал необитаемым. Его выкупили в 1980-х годах и перекупили в 2007-м. В 2018 году его вновь выставили на продажу за 6,7 млн евро, однако в начале 2020-го цену снизили.

4 мая сообщалось, что американец на время карантина хотел поселиться на острове Disney, но его арестовали.

Владислав Сердюк

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