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Американец хотел провести карантин на острове Disney: ему помешали полицейские

Американец хотел провести карантин на острове Disney: ему помешали полицейские - Фото
Скриншот видео Disney/Youtube
04.05.2020, 15:40

Американец на время карантина хотел поселиться на острове Disney, но его арестовали

Американские полицейские во Флориде задержали 42-летнего мужчину Ричарда Макгуайра, который пробрался на частный остров, принадлежащий компании Disney. Он хотел провести там карантин и не знал, что остров закрыт для посещений. Об этом сообщает AP.

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Мужчина рассказал полицейским, что он не слышал, как его искали, поскольку крепко спал в одном из зданий. Также он говорит, что не знал, что остров закрыт для посещений.

По словам Макгуайра, остров был похож на "тропический рай". 

Остров, на который пробрался мужчина, принадлежит Disney. Его закрыли в 1999 году, а перед этим там располагался зоологический парк.

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Владислав Сердюк
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Disney остров карантин коронавирус
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