Американец хотел провести карантин на острове Disney: ему помешали полицейские

Скриншот видео Disney/Youtube

Американские полицейские во Флориде задержали 42-летнего мужчину Ричарда Макгуайра, который пробрался на частный остров, принадлежащий компании Disney. Он хотел провести там карантин и не знал, что остров закрыт для посещений. Об этом сообщает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мужчина рассказал полицейским, что он не слышал, как его искали, поскольку крепко спал в одном из зданий. Также он говорит, что не знал, что остров закрыт для посещений.

По словам Макгуайра, остров был похож на "тропический рай".

Остров, на который пробрался мужчина, принадлежит Disney. Его закрыли в 1999 году, а перед этим там располагался зоологический парк.

3 мая сообщалось , что во Флориде американский юрист Дэниел Ульфельдер вышел на пляж в образе "смерти с косой". Он протестует против, по его мнению, преждевременного открытия пляжей.

сообщалось 4 мая сообщалось, что 101-летняя жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман сумела победить COVID-19.