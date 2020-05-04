101-летняя американка победила коронавирус. Это вторая пандемия в ее жизни

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101-летняя жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман пережила рак, внутреннее кровотечение, сепсис, испанский грипп, а теперь и новый коронавирус. Об этом сообщает CNN.

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Фридман родилась в 1918 году на корабле, который перевозил иммигрантов из Италии в Нью-Йорк. Это происходило в разгар пандемии испанского гриппа и она инфицировалась. Мать Фридман умерла при родах, поэтому ее две сестры помогли Анджелине выжить. Ее дочь также рассказала, что Фридман заболела раком одновременно с мужем: "Она выжила. Он нет".

Фридман самоизолировалась, когда узнала, что больна коронавирусом. Она боролась с болезнью на протяжение нескольких недель, пока тест не показал отрицательный результат. "Она не человек. У нее сверхчеловеческая ДНК", - говорит ее дочь.

Вчера сообщалось, что во Флориде американский юрист Дэниел Ульфельдер вышел на пляж в образе "смерти с косой". Он протестует против, по его мнению, преждевременного открытия пляжей.