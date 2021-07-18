Из-за вакцины Pfizer. Чернигов ввел ограничения на вакцинацию людей из других областей

Из-за большого спроса на вакцинацию препаратом от Pfizer в Чернигове вводят ограничения на иммунизацию жителей не Черниговской области. Об этом сообщил гендиректор Черниговской горбольницы № 2 Владислав Кухар, передает Суспільне.

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"Вакцину выделяют для Чернигова и Черниговской области. Люди могут вакцинироваться там, где подписана семейная декларация с врачом, у себя в регионах. Минздрав разрешил использовать вакцину Pfizer во всех пунктах массовой вакцинации в Украине", – сказал Кухар.

По словам чиновника, отныне жителей других областей в Чернигове будут вакцинировать только в последний час работы пунктов вакцинации и при условии, что не будет желающих сделать прививку среди черниговцев и останутся дозы.

10 июля в Чернигове стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer.

Станислав Стороженко

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