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"Стали первым городом в Украине". В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 22:40
Вакцинация в Чернигове в разгаре (источник - Facebook Кухаря)

В Чернигове стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом написал в Facebook гендиректор Черниговской горбольницы № 2 Владислав Кухар, заявив о "первенстве их города" в этом вопросе.

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"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором делали вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации", – отметил Кухар.

По его словам, за сегодняшний день препаратом Pfizer были привиты 1106 человек, вакцинация проводилась в местном ЦУМе и ТЦ Hollywood Mall. При этом, в Деснянский райсовет вакцинироваться препаратом Coronavac пришли только 194 человека, подчеркнул Кухар.

Читайте также: Отдохнуть и вакцинироваться. Какие страны предлагают туристам прививки от COVID-19

Дарья Мостовая
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