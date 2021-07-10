"Стали первым городом в Украине". В Чернигове начали массовую вакцинацию Pfizer

В Чернигове стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом написал в Facebook гендиректор Черниговской горбольницы № 2 Владислав Кухар, заявив о "первенстве их города" в этом вопросе.

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"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором делали вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации", – отметил Кухар.

По его словам, за сегодняшний день препаратом Pfizer были привиты 1106 человек, вакцинация проводилась в местном ЦУМе и ТЦ Hollywood Mall. При этом, в Деснянский райсовет вакцинироваться препаратом Coronavac пришли только 194 человека, подчеркнул Кухар.

В начале июня массовые центры вакцинации открылись в 13 областях Украины: список.

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Дарья Мостовая

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