Центры массовой вакцинации от коронавируса откроются уже в 13 областях Украины: список
На выходных, 12-13 июня, в городах 13 областей Украины и Киеве будут работать более 30 центров массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Центры вакцинации будут работать:
- во Львовской области – восемь центров: три – во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области – семь центров: четыре – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
- в Полтавской области – пять центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
- в Херсонской области – три центра в Херсоне;
- в Черновицкой области – два центра в Черновцах;
- в Киевской области – два центра в Броварах и Белой Церкви;
- в Киеве — один центр;
- в Тернопольской области – один центр в Тернополе;
- в Ровенской области – один центр в Ровно;
- в Днепропетровской области – один центр в Днепре;
- в Хмельницкой области – один центр в Хмельницком;
- в Житомирской области – один центр в Житомире;
- в Черкасской области – один центр в Черкассах;
- в Донецкой области – один центр в Мариуполе.
Использоваться будет вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.
- На прошедших выходных центры вакцинации работали лишь в 10 городах Украины.
- В Минздраве заявили, что вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством. Место ее получения зависит от того, где человек привился в первый раз.
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