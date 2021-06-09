Центры массовой вакцинации от коронавируса откроются уже в 13 областях Украины: список

На выходных, 12-13 июня, в городах 13 областей Украины и Киеве будут работать более 30 центров массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Центры вакцинации будут работать:

- во Львовской области – восемь центров: три – во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

- в Одесской области – семь центров: четыре – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

- в Полтавской области – пять центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

- в Херсонской области – три центра в Херсоне;

- в Черновицкой области – два центра в Черновцах;

- в Киевской области – два центра в Броварах и Белой Церкви;

- в Киеве — один центр;

- в Тернопольской области – один центр в Тернополе;

- в Ровенской области – один центр в Ровно;

- в Днепропетровской области – один центр в Днепре;

- в Хмельницкой области – один центр в Хмельницком;

- в Житомирской области – один центр в Житомире;

- в Черкасской области – один центр в Черкассах;

- в Донецкой области – один центр в Мариуполе.

Использоваться будет вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

На прошедших выходных центры вакцинации работали лишь в 10 городах Украины.

В Минздраве заявили, что вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством. Место ее получения зависит от того, где человек привился в первый раз.

Вадим Ребрина

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