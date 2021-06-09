UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Центры массовой вакцинации от коронавируса откроются уже в 13 областях Украины: список

09.06.2021, 19:20
Центры массовой вакцинации от коронавируса откроются уже в 13 областях Украины: список - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

На выходных, 12-13 июня, в городах 13 областей Украины и Киеве будут работать более 30 центров массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Центры вакцинации будут работать:

- во Львовской области – восемь центров: три – во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

- в Одесской области – семь центров: четыре – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

- в Полтавской области – пять центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

- в Херсонской области – три центра в Херсоне;

- в Черновицкой области – два центра в Черновцах;

- в Киевской области – два центра в Броварах и Белой Церкви;

- в Киеве — один центр;

- в Тернопольской области – один центр в Тернополе;

- в Ровенской области – один центр в Ровно;

- в Днепропетровской области – один центр в Днепре;

- в Хмельницкой области – один центр в Хмельницком;

- в Житомирской области – один центр в Житомире;

- в Черкасской области – один центр в Черкассах;

- в Донецкой области – один центр в Мариуполе.

Использоваться будет вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech.

  • На прошедших выходных центры вакцинации работали лишь в 10 городах Украины. 
  • В Минздраве заявили, что вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством. Место ее получения зависит от того, где человек привился в первый раз.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав вакцинация коронавирус CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 