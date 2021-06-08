В МОЗ объяснили, кто и где получит вторую дозу вакцины
Вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством. Место ее получения завист от того, где человек привился в первый раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Тех, кто привился первой дозой в поликлиниках, для вакцинации второй дозой пригласят телефонным звонком по оставленному врачу контакту.
Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.
Если же на вакцинацию записывал работодатель, то он организует и вторые прививки.
В МОЗ заверяют: все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую. Это касается всех вакцин, используемых в Украине.
В Минздраве подчеркнули, что человек считается полностью вакцинированным только после введения второй дозы вакцины для несколькодозных вакцин – именно ими вакцинируют в Украине.
Вторая доза вакцины должна быть введена через:
Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21 день;
CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 дней;
Oxford / AstraZeneca – 12 недель.
- В Украине также разрабатывают ковидный сертификат – его могут запустить до 1 июля.
- 25 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов.
- 1 июня семь стран ЕС ввели электронные COVID-паспорта.
- 6 июня украинские сертификаты вакцинации признают Венгрия, Молдова и Турция.
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