В МОЗ объяснили, кто и где получит вторую дозу вакцины

Вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством. Место ее получения завист от того, где человек привился в первый раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Тех, кто привился первой дозой в поликлиниках, для вакцинации второй дозой пригласят телефонным звонком по оставленному врачу контакту.

Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

Если же на вакцинацию записывал работодатель, то он организует и вторые прививки.

В МОЗ заверяют: все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат вторую. Это касается всех вакцин, используемых в Украине.

В Минздраве подчеркнули, что человек считается полностью вакцинированным только после введения второй дозы вакцины для несколькодозных вакцин – именно ими вакцинируют в Украине.

Вторая доза вакцины должна быть введена через:

Comirnaty / Pfizer-BioNTech – 21 день;

CoronaVac / Sinovac Biotech – 28 дней;

Oxford / AstraZeneca – 12 недель.

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Наталия Медведева

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