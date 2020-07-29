Жара, дожди, грозы и местами град. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня на западной территории Украины ожидаются дожди с грозами, а местами и град. В остальной части страны будет сухо и жарко

29 июля в западных и части центральных областей Украины ожидаются дожди с грозами, местами град. В остальных регионах будет сухо, а температура днем от +26 до +34 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы ожидаются во всех западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины будет умеренная облачность. Температура днем на западе от +26 до +31, ночью +15 +18. В центре и на севере днем от +29 +34, ночью +16 +20 градусов.

На востоке и юге днем +27 +34, ночью +16 +21 градусов.

В Киеве и области будет сухая и жаркая погода. Температура днем от +31 до +34, а ночью от +15 до +20 градусов.

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Владислав Сердюк

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