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Жара и грозовые дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня: прогноз

30.07.2020, 07:50
Жара и грозовые дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня: прогноз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в большей части областей Украины будет сухая и жаркая погода, а в центре страны ожидаются дожди с грозами

Сегодня в Украине ожидаются дожди в нескольких областях, на остальной территории страны будет сухо и жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На востоке ожидают дожди с грозами, днем температура до +33 градусов, ночью до +19. На западе температура днем до +28, ночью до +15 градусов. В Черновицкой области ожидают дожди.

На юге жарко и без осадков, днем до +34, ночью до +20. На севере днем до +28, ночью до +18, в Сумской области ожидают дожди. 

В центральных областях грозовые дожди, температура днем до +33, ночью до +18. 

В Киеве облачная погода, днем до +28, ночью до +21. 

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Владислав Сердюк
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