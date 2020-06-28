Жара и грозы: погода в Украине на воскресенье - карта

На всей территории Украины 28 июня сохранится жаркая погода - от 27 до 33 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.
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Выше всего температура поднимется в Запорожской области, до 31 - 33 градусов. В центральных областях прогнозируется 28-31 градус, в Киеве 29 - 31, на западе страны - от 27 до 30, на востоке - от 28 до 31.
В западных областях пройдут дожди и грозы, также гроза ожидается в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской областях и в Киеве.
Прогноз погоды по областям (нажмите, чтобы увеличить):
Карта - meteo.gov.ua