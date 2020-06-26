В Украину пришел антициклон Utz: какой будет погода - карта

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Сегодня антициклон Utz принесет на большинство территорию страны сухую солнечную погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут в Прикарпатье", - уточнила Диденко.

Температура воздуха поднимется до +26, +32 градусов, на западе свежее, +24, +28 градусов. В Киеве - без осадков, +28 +30 градусов.

Карта погоды на 26 июня (фото - meteo.gov.ua)

По ее словам, ближайший дождь ожидается 28 июня.

"Полного прекращения осадков, устойчивого сухого периода на западе пока не видно", - добавила Диденко.

23 июня сообщалось , что на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

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