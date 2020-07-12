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Жара отступит. Какой будет погода в понедельник - прогноз

12.07.2020, 13:30
Жара отступит. Какой будет погода в понедельник - прогноз - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Завтра в Украине незначительно похолодает, а также ожидаются дожди

В понедельник, 13 июля, в Украине ожидаются дожди и уменьшение температуры воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

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Ночью на западе, севере прогнозируют до 13 градусов тепла, в центре до 18 градусов, на востоке, юге до 21. Дожди ожидаются на всей левобережной территории Украины.

Днем жара будет держаться на востоке и юге - до 31 градусов по Цельсию. На остальной части территории похолодает до 24 градусов. 

В Киеве ночью до 13 градусов тепла, днем до 22. Также ожидаются дожди.

  • В этом году июль будет на один-два градуса жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы

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Владислав Сердюк
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