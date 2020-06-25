Жара возвращается. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Иллюстративное фото: pixabay.com

Большая часть Украины 25 июня будет находиться в сухой погоде, на западе пройдут дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Температура воздуха ожидается + 26, + 30 градусов, на западе Украины + 23, + 27 градусов.

В Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым - без осадков, +28 градусов.

Карта погоды на 25 июня (фото - meteo.gov.ua)

23 июня сообщалось , что на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

Читайте также: Разбор. "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы в Украине. Что дальше? Спойлер - только хуже