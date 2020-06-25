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Жара возвращается. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Жара возвращается. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.06.2020, 10:42

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на Буковине, Прикарпатье и в Карпатах пройдут дожди

Большая часть Украины 25 июня будет находиться в сухой погоде, на западе пройдут дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха ожидается + 26, + 30 градусов, на западе Украины + 23, + 27 градусов.

В Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым - без осадков, +28 градусов.

Карта погоды на 25 июня

Карта погоды на 25 июня (фото - meteo.gov.ua)

  • 23 июня сообщалось, что на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

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Арина Толина
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