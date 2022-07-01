Жарче, чем обычно. Укргидрометцентр дал прогноз погоды на июль

Июль 2022 года в Украине ожидается более жарким, чем при климатической норме. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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В УГМЦ прогнозируют, что в июле среднемесячная температура будет от 21°C до 26°C, в Карпатах – от 17°C до 19°C. Это на 1,5-2°C выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 34-96 мм, в Карпатах – до 150 мм. В целом количество осадком соответствуют месячной норме, несколько ниже нее количество осадков ожидается в юго-западных областях.

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Марк Сировой

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