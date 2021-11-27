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Желтый уровень опасности. Киев и большинство областей накроет туман – карта

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 15:33
Желтый уровень опасности. Киев и большинство областей накроет туман – карта - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Завтра Киев и большинство областей накроет туман, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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По данным синоптиков, туман будет ночью и утром 28 ноября. Видимость составит 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности (желтый). По классификатору УГМЦ, это значит, что погодные условия потенциально опасны для населения и окружающей среды.

На карте видно, что туман будет в Киеве и практически всех областях Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей и Крыма.

Желтый уровень опасности. Киев и большинство областей накроет туман – карта

Желтый уровень опасности. Киев и большинство областей накроет туман – карта

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Марк Сировой
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туман киев погода области Укргидрометцентр
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