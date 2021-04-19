"Жена говорит, никто не купит". Глава Минюста создал крипто-коллаж, чтобы помочь СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська решил креативно помочь Лукьяновскому СИЗО. Он создал коллаж из собственных фотографий – деньги от продажи будут перечислены в спецфонд следственного изолятора. Свой "nft крипто-шедевр" глава Минюста назвал "the sea is temporarily unavailable" и выложил в Facebook.

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"На рынок вышли уникальные токены (NFT), которые позволяют закреплять предметы цифрового искусства за определенным собственником в блокчейн-платформах. NFT начали использовать не только для продажи фото/видео/графики, но и твитов или виртуальных кроссовок", – написал Малюська, отметив, что он не может пройти мимо такого тренда и не продать свой NFT.

Стартовая цена коллажа составляет 1 эфириум (около $2250), делать ставки можно прямо в комментариях к публикации.

"Жена говорит, что никто не купит, но кого из известных творцов ценили при жизни?" – отметил министр.

В марте 2021 года Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити по мотивам Бэнкси: видео.

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Дарья Мостовая

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