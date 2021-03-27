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Малюська нарисовал на стене Ирпенской тюрьмы граффити по мотивам Бэнкси: видео видео

27.03.2021, 18:49
Фото: Facebook Дениса Малюськи
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Министр юстиции Денис Малюська решил на стене выставленного на продажу Ирпенского исправительного центра повторить граффити Бэнкси, которое тот нарисовал недавно на стене знаменитой Редингской тюрьмы. Об этом Малюська сообщил в Facebook.

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Он рассказал об упомянутой работе Бэнкси, высказав восхищение его творчеством.

"Я далеко не Бэнкси, рисовал последний раз в школе, но я попробую что-то подобное сделать и в нашей тюрьме, которую мы выставили на продажу", – объяснил свою идею министр.

Речь идет о нефункционирующем Ирпенском исправительном центре, который находится в Коцюбинском, под Киевом.

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн грн, кроме 8 гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+ подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", – написал Малюська в Facebook.

Ранее приватизация Ирпенского исправительного центра №132 не состоялась из-за высокой стартовой цены объекта. Продажа этой тюрьмы должна была быть первой в проекте "Большая приватизация тюрем". Стартовая цена исправительного центра составляла 220,2 млн грн. Сейчас ее снизили вдвое, до 110,1 млн грн. Аукцион запланирован на 15 апреля.

  • 9 февраля 2021 года в Минюсте и Фонде госимущества анонсировали проект "Большая приватизация тюрем". Планировалось выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в законсервированном состоянии.
  • 16 февраля Ирпенский исправительный центр №132 выставили на продажу. Фото учреждения – тут.



Вадим Ребрина
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бэнкси Денис Малюська приватизация тюрем
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